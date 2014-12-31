В Керчи подрядная организация приступила к фрезерованию старого асфальтового покрытия на втором участке дороги по улице 12 Апреля. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ

Ранее жители переживали, что ремонт сделают только перед школой-интернатом, а про территорию за школой забудут.

По информации подрядчика, работы по капитальному ремонту дороги по улице 12 Апреля они планируют сдать 7 ноября.

Жители участка улицы 12 Апреля, который расположен за интернатом, информацию о начале работ подтвердили.