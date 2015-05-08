В Керчи 24 октября в городе начали наносить пешеходные переходы методом холодного пластика. Первые «зебры» появились на улице Пирогова, - передает Керчь.ФМ

Глава администрации Сергей Бороздин сообщил у себя в соцсети, что гарантийный срок эксплуатации такой разметки составляет 1 год. Данная разметка для водителей станет заметнее в темное время суток, так как белые полосы наносятся со световозвращающими стеклошариками.

Скоро нанесут разметку на пешеходных переходах по Кирова (возле уголка отдыха «Черепашка» и Центра детского и юношеского творчества), Ворошилова (напротив магазина «Сильпо»), а также по Адмиралтейскому проезду.

Сергей Бороздин отметил, что со следующего года рассматривается вариант перехода на пластиковую разметку. Однако, это обойдется городскому бюджету дороже.

Справка: холодный пластик - это инновационное открытие, так как он обладает отличными характеристиками износоустойчивости. Благодаря его изобретению есть возможность полностью отказаться от нитрокраски, которая быстро изнашивается на российских дорогах.

Он гораздо эффективней термопластика благодаря тому, что при попадании прямых солнечных лучей холодный пластик абсолютно не подвергается плавлению. А для того что бы его нанести не нужно использовать дорогостоящую спецтехнику.

Напомним, гарантия на ранее нанесенную разметку три месяца. Подрядчик уже переделывал свою работу.