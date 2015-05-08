В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что уже около четырех дней в районе завода Войкова близ Автобазы №7 горит пластмасса. На месте поднялся густой дым и вонь. Керчанам говорят, что это просто горит мусор.

«Мы уже писали о том, что в районе з. Войкова по ночам регулярно запах горелой резины отравляет микрорайон близ Автобазы №7 уже не первый год. Летом ночью порой невозможно оставить открытыми окна. Жаловались в различные инстанции, пытаясь найти и призвать к ответственности нарушителя. Были проведены проверки находящихся там организаций так или иначе связанных с работой с автомобилями. Но по отчётам проверки показали, что там нарушений нет.

Не далее, как несколько дней назад, проходя мимо Автобазы увидели пламя и дым на их территории прямо напротив входа. Запах горящего пластика и мусора. Отправили опять же запрос в ответственные ведомства города. Пришёл ответ, что это не мусор жгут, а пожар. И, якобы, подтвердить это могут МЧС, которые выезжали на место. Но почему же этот "пожар" длится уже более 4 дней примерно. На том же месте так и продолжает гореть пластмасса.

Вчера опять поднимался густой дым и вонь. Хотя было объявлено штормовое. И причём совершенно открыто среди бела дня и допоздна. Пластик и мусор при сгорании выделяют множество вредных веществ опасных для здоровья людей. Это и фенол, сурьма, другие канцерогены. Также сжигание мусора нарушает Правила благоустройства нашего города. Или это такой "пожар", который не могут потушить столько времени?», - написали керчане