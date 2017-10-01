Министерство промышленности и торговли России предложило внедрить с 1 июля 2018 года новый порядок уничтожения нелегально ввезенной продукции легкой промышленности. Согласно соответствующему законопроекту, владельцы фальсифицированных и контрафактных товаров сами будут оплачивать их хранение, транспортировку и уничтожение. Это должно помочь в борьбе с подделками люксовых брендов. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Минпромторг в поправках предлагает оптимизировать существующую систему уничтожения контрафактных изделий легкой промышленности. Сейчас она выглядит следующим образом – по административному или уголовному делу незаконно ввезенные товары изымаются, по решению суда уничтожаются после процедуры перевода продукции в собственность РФ. Согласно законопроекту ведомства, этот порядок упростится», – пишет издание.

Предполагается ускорить переход от судебного решения до уничтожения товара путем нейтрализации классификации товаров специальными кодами, которую в России ни одно из ведомств не проводит. Поправки, которые планируется внести в законы «О таможенном регулировании в РФ» и «О промышленной политике в РФ», а также в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, позволят бюджету сэкономить существенные средства.

По данным издания, объем теневого рынка товаров легкой промышленности составляет около 1 трлн рублей, или 30% от общего объема ввозимых и производимых в стране товаров в данной отрасли. Доля поставщиков, которые используют схемы «серого импорта», оценивается от 20% до 60%.