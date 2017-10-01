Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать систему выдачи талонов, без которых невозможно попасть на прием к врачу. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

«В следующую пятницу ожидаю от министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Голенко план по ликвидации системы выдачи талонов. Люди не должны тратить ни свое время, ни свое душевное здоровье в попытках пробиться через бюрократические барьеры», - сообщил Аксенов

Глава Крыма подчеркнул, что во время инспекции Ленинского района и выездного приема граждан представителями Совета министров Республики была отмечена излишняя бюрократизации в сфере здравоохранения.

«К качеству медицины практически нет претензий: много лекарственных препаратов поступает бесплатно, активно действует программа по переоборудованию», — сообщил он.

«Однако, несмотря ни на что, все достижения полностью уничтожаются системой талонов, которые гарантируют попадание пациента к врачу. Нынешняя ситуация такова, что наличие у человека такого талона приравнивается к добыче трофея на войне. А саму бумажку не получить без «штыковой атаки» и борьбы в «окопах». Все это усугубляется недоступностью самих учреждений здравоохранения для жителей сел из-за отсутствия нормального транспортного сообщения», — отметил глава Республики.

Напомним, керчане не могут сдать кровь – в больнице нет пробирок. Также в больнице не работает ни один лифт, операционных больных на носилках на 5 этаж поднимают солдаты.