Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен заставить руководителей ряда надзорных ведомств выплатить выписанные ими же «дурные» штрафы. Об этом он заявил на совещании в Ленинском районе после приема граждан.

«Я публично говорю, глав администраций прошу: пришлите мне все «дурные» штрафы, выписанные разными органами. Например, по ГИБДД – господину Борисенко дам, всё сам и оплатит. Серьёзно говорю», – сказал он.

Как уточнил Аксёнов, речь идёт в том числе о ГИБДД и Роспотребнадзоре. В качестве примера он привёл школу, которой выписали штраф за непобеленные окна.

«Если будут выписывать штрафы на должностных лиц, при этом понимая, что решить этот вопрос без бюджетных вложений невозможно, а плановых бюджетных вложений на это не было, я найду варианты, чтобы штрафы уплатили руководители этих органов из своего кармана», – добавил он.

Сегодня Аксёнов проинспектировал Ленинский район, где прошли выездные приёмы граждан вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти Крыма. В частности, он осмотрел в селе Батальное расположенные в одном здании среднюю общеобразовательную школу и детский сад, местный фельдшерско-акушерский пункт. Основные проблемы, которые были озвучены местными жителями, касаются газификации и водообеспечения.

В селе Красногорка глава республики побывал в средней общеобразовательной школе, осмотрел учебные классы, пообщался с педагогическим коллективом и учениками. Затем побывал в местном детском саду, где идёт ремонт, который позволит открыть дополнительные группы. Представители инициативной группы сообщили о несправедливых тарифах на отопление в их городе. Аксёнов распорядился в ближайшее время провести совещание по этой теме с профильными ведомствами.