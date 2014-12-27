Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен заставить руководителей ряда надзорных ведомств выплатить выписанные ими же «дурные» штрафы. Об этом он заявил на совещании в Ленинском районе после приема граждан.
Как уточнил Аксёнов, речь идёт в том числе о ГИБДД и Роспотребнадзоре. В качестве примера он привёл школу, которой выписали штраф за непобеленные окна.
Сегодня Аксёнов проинспектировал Ленинский район, где прошли выездные приёмы граждан вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти Крыма. В частности, он осмотрел в селе Батальное расположенные в одном здании среднюю общеобразовательную школу и детский сад, местный фельдшерско-акушерский пункт. Основные проблемы, которые были озвучены местными жителями, касаются газификации и водообеспечения.
В селе Красногорка глава республики побывал в средней общеобразовательной школе, осмотрел учебные классы, пообщался с педагогическим коллективом и учениками. Затем побывал в местном детском саду, где идёт ремонт, который позволит открыть дополнительные группы. Представители инициативной группы сообщили о несправедливых тарифах на отопление в их городе. Аксёнов распорядился в ближайшее время провести совещание по этой теме с профильными ведомствами.
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