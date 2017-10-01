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Осенний бал туров от туроператора ООО «Вероника» приглашает друзей!

Дорогие керчане! Туроператор ООО «Вероника» поздравляет вас с праздником День народного единства и приглашает присоединиться к нашей душевной компании туристов



«Сочи + Абхазия 2 – в - 1»

Со 2 по 6 ноября. ЭТО ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ!

В нашей программе:

Знаменитый Олимпийский парк

Роза Хутор, Горки-город, Газпром-Лаура – знаменитые курорты Красной поляны, канатная дорога, тарзанка, аква-парк, снежные вершины Кавказа

– знаменитые курорты Красной поляны, канатная дорога, тарзанка, аква-парк, снежные вершины Кавказа Парад музыкальных фонтанов в Олимпийском парке

в Олимпийском парке Джиппинг на 33 водопада

Застолье у адыгов – дегустации меда, сыра и напитков, шоу-программа, танцы с кинжалами, конкурсы и др.

– дегустации меда, сыра и напитков, шоу-программа, танцы с кинжалами, конкурсы и др. Центральный Сочи – парк Ривьера, морвокзал, набережная и др.

– парк Ривьера, морвокзал, набережная и др. Легендарное озеро Рица

Жемчужина Абхазии – Новоафоновский монастырь, самая большая пещера

Знаменитый курорт Гагра

И много-много положительных эмоций

1 день. Выезд из Керчи в 18.00.

2 день. Прибытие в Сочи. Размещение, завтрак. Программа дня «Олимпийский Сочи – гордость страны!». Красная поляна, Олимпийский парк.

Наше знакомство мы начнём с посещения посёлка Красная Поляна и олимпийских объектов горного кластера, горнотуристических комплексов "Роза Хутор" и "Горная карусель". Мы поднимемся на самую высокую канатную дорогу – Розу Хутор, на высоту более 2000м, откуда открывается великолепный вид на Красную поляну и Олимпийскую деревню. По дороге на Красную поляну нас ждут остановки с завораживающими видами Кавказских гор, а также остановка у минерального источника Чвижепсе, где каждый сможет напиться настоящей минеральной воды природного газирования.

В Олимпийской парке мы осмотрим объекты прибрежного кластера: олимпийский стадион "Фишт", ледовый дворец "Большой", ледовую арену "Шайба", керлинговый центр "Ледяной куб", дворец зимнего спорта "Айсберг", конькобежный центр "Адлер-Арена", а также Олимпийский парк, который объединил все спортивные объекты, парковую зону и объекты инфраструктуры. Здесь можно увидеть грандиозные спортивные арены и стадионы, совершить поездку на гольф-карах (электрокарах) и сфотографироваться у Олимпийского факела, увидеть тематический парк аттракционов «Сочи-Парк» и трассу российского этапа гонок «Формула-1». А вечером нас ждет незабываемое зрелище – парад фонтанов в Олимпийсоком парке под лучшие хиты классической и современной музыки!

3 день. Излюбленная экскурсия наших туристов! «33 водопада» + застолье у адыгов. Центр города. Отправляемся в гости к коренным жителям Адыгеи– шапсугам. Джиппинг.

Центральный Сочи: парк Ривьера, Зимний театр, памятник “Якорь и пушка”, верхняя набережная, морской вокзал, Курортный проспект и др.

Посещаем музей искусств! (ретромашины и мотоциклы, чайные дегустации)

Отправляемся в гости к адыгам, Вам будут предложены бесплатные дегустации меда, вина и адыгейского сыра. А затем джиппинг на армейских вездеходах (газ-66) к водопадам. Море эмоций, ярких впечатлений, криков радости, смеха – самый запоминающийся момент экскурсии! А вечером Вас ждет приятный сюрприз - застолье у шапсугов - зрелищное кавказское шоу! Вы окунётесь в мир национальной кухни и танца.

4 день. Экскурсионная программа дня «Золотое кольцо Абхазии» Обзорная экскурсия в г. Гагра, озеро Рица, г. Новый Афон – православная столица Абхазии. Экскурсия факутальтивна! (по желанию)

Знаменитая Гагра – колоннада, яркая Аркада, ресторан «Гагрипш»

Жемчужина Абхазии - озеро Рица – красота которого поразит каждого! Посещение голубого озера, Бзыбского ущелья, водопад и др.

Новоафонский монастырь — православная жемчужина Абхазии. Он приковывает к себе внимание каждого, кто посещает страну. Здесь находятся чудотворные иконы и хранится чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Новоафоновская пещера – посещение старейшей пещеры Абхазии, возраст которой более 2 млн лет.

5 день. Прибытие в порт Крым к 6-7 утра.

Стоимость тура 9 500 р взрослый / 9 000 р дети до 14 лет и пенсионеры 60+. Акция тура: компаниям от 3 человек скидка 300 р каждому; компаниям от 5 человек скидка 500 р каждому!

«Тур выходного дня - плато Лаго-Наки (Адыгея).

С 24 по 27 ноября! Первый снег и полноводные реки! Количество мест ограничено!

Наши туристы отдохнули в Адыгее и привезли массу эмоций и адыгейских даров! Вас ожидают отличные выходные – снежные вершины Кавказа на плато Лаго-Наки, купание в горячих термальных источниках, порция адреналина при спуске по реке Белой (рафтинг), пряная медовуха, адыгейский сыр, марш-бросок вдоль плеяды водопадов Руфабго, и это далеко не все, что вы увидите и услышите за эти 3 дня!

В нашей программе:

Джипинг (подъем на внедорожниках) на плато – высота более 2000 м!

на плато – высота более 2000 м! Рафтинг (сплав по реке) - самая экстремальная и веселая часть тура!

самая экстремальная и веселая часть тура! Азишская пещера

Удивительной красоты природа

Горное ущелье Руфабго – феерия водопадов!

феерия водопадов! Тонизирование организма уникальной дистиллированной водой – слезой Кавказа! Более чистую воду в этих краях вы больше не найдёте!

Хаджохская теснина

Купание в термальном источнике +37° - не только расслабление, но и отличный способ избавится от лишних кило, а также укрепить суставы и иммунную систему!

- не только расслабление, но и отличный способ избавится от лишних кило, а также укрепить суставы и иммунную систему! Гидромассаж, джакузи, питьевые бюветы с натуральной водой природной очистки взбодрят ваш организм!

Изюминка Адыгеи – пряная медовуха!

Дегустация адыгейского сыра

Банька в конце экскурсионного дня!

Стоимость тура 7 500 р взрослый и 7 200 р дети до 14 лет.

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

«Нежные хризантемы приглашают вас на бал»

Каждые выходные однодневные и двухдневные поездки в НБС на бал хризантем! Выезд уже 28 октября!

В нашей программе:

Однодневная экскурсия (28 октября, 4 ноября) – НБС + Массандровский дворец

Двухдневная экскурсия (28-29 октября, 4-5 ноября)

- катерная прогулка вдоль побережья Ялты от Ласточкиного гнезда и до центра

- величественная Ай-Петри – подъем на канатной дороге, спуск (по желанию) на микроавтобусе, где вы насладитесь пейзажами осенней природы и полюбоваться величавым Учан-Су

- Никитский ботанический сад – открытие бала хризантем уже в эти выходные!

- Ливадийский и Воронцовский дворцы - шикарная архитектура царской России

- вечерний променад «по главной улице с оркестром »

Стоимость поездки на 1 день 2500 руб, на 2 дня 4500 руб. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКУ!

Эксклюзивные туры для тех, кто уже все видел, а также спец-программа ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

Друзья, туроператор ООО «Вероника» запускает эксклюзивные программы для специальных туристов! Это экспериментальные авторские туры для организованных компаний (от 5 человек) либо для тех, кто везде побывал и все видел. ВОЗМОЖНО, ИМЕННО НАША ПРОГРАММА ВАС УДИВИТ!

Спец программа для бухгалтеров:

«Изменения в трудовом законодательстве ТК РФ в 2017 г. План на 2018 г.» - 9-ти часовой курс, разбитый на 2 дня! Лекцию читает специалист в сфере HR и кадрового производства с 2001 г. Головчанская Валентина Ивановна. Семинар проводится в г. Алупка 17-18 ноября.

«Годовой отчет 2017. Существенные изменения 2017-2018 г» - 8-ми часовой двухдневный курс лекций. Лектор – Плотникова Марина Георгиевна, Член Института профессиональных бухгалтеров; Аттестованный главный бухгалтер с 2004г.; Опыт работы финансовым ,коммерческим директором, главным бухгалтером 20 лет. . Семинар проводится в г. Алупка 17-18 и 24-25 ноября. СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО СЕМИНАРА 7000 руб.! В стоимость входит : участие в семинаре, проживание в 2-х местном номере категории «Стандарт», питание (обед, ужин, завтрак, обед) посещения экспозиции «Дом графа Шувалова» в Шуваловском флигеле.

Авторский тур в село Передовое для любителей конного спорта и лошадей – это Байдарская долина. Сказочная природа и экологически чистое место! Нас ждет урок по конной езде + фотографии на память, поход к водопаду «Козырек» и обед "с костра" у реки". Выезжаем ранним утром 5 ноября! Приезжаем вечером! Стоимость тура 2900 руб.

А также открыта запись туров на Новый год:

в Сочи - 14 900 р,

в Москве - 23 000 р.

в Абхазии – 15 000 р.

Спишите, бронируйте места! Мы сделаем ваш праздник волшебным!

Подробное описание туров смотрите по ссылке ВК и Одноклассниках:

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Или на нашем сайте:

http://www.tvputnik.ru

БРОНИРУЙТЕ! ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПОЗЖЕ!!!

А также индивидуальные подборы туров в Москву,

Санкт-Петербург, Казань, Байкал, Алтай и другие уголки России.

Круизы по ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ, речные круизы и др.

ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП И ПРЕДПРИЯТИЙ .

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ.

Отзывы о поездках смотрите на нашем сайте:

http://www.tvputnik.ru/?page_id=HYPERLINK "http://www.tvputnik.ru/?page_id=43"43

г.Керчь, ул. Самойленко 1. Оф.16 (2ой этаж)

+7978 854 17 14, Екатерина





