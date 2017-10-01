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Медицинский центр «Салюс» предлагает самый надежный и эффективный метод защиты от гриппа - вакцинацию.

Вакцинация производится трехвалентной гриппозной инактивированной сплит-вакциной Ваксигрип® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция).

ПОЧЕМУ ВАЖНА ПРИВИВКА?

Грипп — это острая вирусная инфекция, которая быстро передаётся от человека к человеку. Болезнь протекает тяжело: температура тела поднимается выше 38 °С, ноют мышцы и суставы, появляется сильная головная боль, слабость, потом кашель и насморк.

Против гриппа нет специфических лекарств: на вирусы не действуют антибиотики, противовирусные средства не всегда эффективны. При этом высок риск развития осложнений: от гриппа и связанных с ним заболеваний ежегодно умирает до полумиллиона человек.

Грипп быстро распространяется, поэтому каждый год случаются его эпидемии. Ни одна мера профилактики не бывает настолько эффективной, как прививка.

КОМУ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?

Сделать прививку рекомендуют всем, но особенно:

Детям (после полугода) и пожилым людям, потому что грипп для них особенно опасен.

Школьникам и студентам, потому что они контактируют с большим количеством людей.

Взрослым, которым приходится работать с людьми: медработникам, учителям, продавцам и так далее.

Людям с хроническими заболеваниями, потому что грипп в сочетании с другими болезнями приводит к тяжёлым последствиям.

ВОЗ рекомендует прививаться беременным женщинам, потому что грипп, в отличие от прививок, может серьёзно навредить плоду.

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