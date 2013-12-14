В Керчи в обновленном сквере Аленка дети совершили акт вандализма. Так, камера видеонаблюдения зафиксировала как группа подростков ломает ограждения, находясь при этом на 3D фигурах. Видео в редакцию Керчь.ФМ прислала пресс-служба администрации Керчи.

Администрация просит восстановить ограждение, иначе дело пойдет в полицию.

«Руководство города обращается к родителям данных молодых людей, которые, видимо, упустили момент воспитания своего чада. Обратите внимание на их действия. Ведь все идет от воспитания, а поступки детей потом могут вырасти во взрослые проблемы.

Заявление в полицию на данный момент не подавалось. Хотим дать шанс исправиться и восстановить сломанные элементы. В противном случае, администрация города будет вынуждена обратиться в правоохранительные органы», - сообщили в ведомстве.