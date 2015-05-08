В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на водоканал. Керчане рассказали, что для устранения течи водопровода возле дома №72 по ул. Объездная водоканал снял бетонные плиты, сложил их в одну кучу на перекрёстке и уехал.

«С тех пор пошла уже вторая неделя, но, плиты обратно никто укладывать не собирается. А ведь скоро начнётся сезон дождей и по размокшей глиняной дороге невозможно будет проехать», - написали люди.

Напомним, в Керчи на водоканал составили 10 протоколов за разрытый асфальт