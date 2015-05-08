В Керчи 26 октября прошла 80 сессия горсовета, - передает Керчь.ФМ.

В ходе сессии приняли ряд решений. Несколько решений депутатов коснулись вопросов о награждении. Их приняли единогласно и в целом.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства наградить:

Почетным знаком «За обеспечение законности и правопорядка»:

- Паутова Олега Валерьевича - майора полиции, начальника отделения ГИБДД УМВД России по г. Керчи;

- Войтенко Василия Васильевича - майора полиции, начальника отделения № 2 МРЭО ГИБДД МВД по Крыму.

- Леоника Алексея Викторовича - капитана полиции, старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения ГИБДД УМВД по г. Керчи.

- Щурука Григория Владимировича - капитана полиции, старшего государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД УМВД России по г. Керчи.

Также, в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ наградят:

Почетным знаком «За обеспечение законности и правопорядка»:

- Ефанова Александра Анатольевича - майора полиции, старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Керчи;

- Крыльцова Игоря Александровича- старшего прапорщика полиции, помощника оперативного дежурного дежурной части УМВД России по г. Керчи.

- Лисового Евгения Александровича - майора юстиции, старшего следователя отделения по расследованию преступлений на территории обслуживаемой отделом полиции № 1 следственного отдела УМВД России по г. Керчи.

- Манченко Николая Васильевича - капитана полиции, старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Керчи.

Кроме это, почетным знаком «За заслуги перед городом – героем Керчь» наградят:

- Ходько Сергея Петровича;

- Кройтора Исаака Михайловича.

В связи с празднованием Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, наградят Почетной грамотой Керченского городского совета:

- Вислоушкина Сергея Васильевича, руководителя предприятия ИП Вислоушкин С.В.;

- Умерова Энвера Иззетовича, заместителя директора ООО «Керчьтранс»;

- Молчан Сергея Олеговича, директора МУП МОГОК РК «Керчьгортранс».

Также, на сессии депутаты выдвинули кандидатуры Доронина Сергея Николаевича и Дорониной Валентины Александровны к награждению медалью «Родительская доблесть».