Высказывания Ксении Собчак об украинском статусе Крыма не мешает телеведущей искать сторонников на полуострове. По информации Крыминформа, Собчак набирает в Крыму волонтеров для своей избирательной кампании, - передает Керчь.ФМ

В общей сложности Собчак необходимо набрать на территории России, в том числе и в Крыму, команду из 100 тысяч волонтеров. На данный момент готовность оказать ей поддержку выразили уже 11 558 человек. Больше всего сторонников в Москве – 717 человек. В Крыму телеведущая привлекла в свою команду 46 человек, в Севастополе – 18.

Согласно федеральному законодательству, самовыдвиженцу, чтобы принять участие в выборах президента, необходимо собрать 300 тысяч подписей граждан по всей стране. При этом в одном регионе количество подписей не может превышать 7,5 тысячи. В то же время не существует нормы, по которой кандидат должен собрать подписи абсолютно во всех субъектах России.

Ранее Собчак, которая недавно объявила о своем участии в выборах президента России, на пресс-конференции заявила, что «с точки зрения международного права Крым – украинский».