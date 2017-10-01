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Акция -15% продолжится до 30.10.2017 (включительно)



Так же поступление новой фирмы для волос от американского бренда HASK.

Это органическая линейка на натуральных маслах, без силиконов, сульфатов и парабенов, направленная на оздоровление волос.

Еще в продажу поступил бренд «Franck Provost» (Франция ) - звездный продукт , на который достойна каждая красавица в нашем городе.

На все продукты действуют дисконтные карты

В нашем магазине вы можете приобрести подарочные сертификаты разным номиналом от 500 рублей и до 5000 тысяч

У нас вы можете рассчитаться карточкой, любого банка (Сбербанка тоже)

Магазин находится по адресу Улица Ленина 25 В, напротив сквера Володи Дубинина.

Телефон: +7(978)204-02-32