Акция -15% продолжится до 30.10.2017 (включительно)
Так же поступление новой фирмы для волос от американского бренда HASK.
Это органическая линейка на натуральных маслах, без силиконов, сульфатов и парабенов, направленная на оздоровление волос.
Еще в продажу поступил бренд «Franck Provost» (Франция ) - звездный продукт , на который достойна каждая красавица в нашем городе.
На все продукты действуют дисконтные карты
В нашем магазине вы можете приобрести подарочные сертификаты разным номиналом от 500 рублей и до 5000 тысяч
У нас вы можете рассчитаться карточкой, любого банка (Сбербанка тоже)
Магазин находится по адресу Улица Ленина 25 В, напротив сквера Володи Дубинина.
Телефон: +7(978)204-02-32