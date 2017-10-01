В Керчи 27 октября, на улице Ворошилова, со стороны Камыш-Бурунского шоссе, затруднено движение транспорта. Рабочие проводят ремонтные работы по асфальтировке дороги, - передает Керчь.ФМ.
Перед работами установили предупреждающие дорожные знаки.
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В Керчи 27 октября, на улице Ворошилова, со стороны Камыш-Бурунского шоссе, затруднено движение транспорта. Рабочие проводят ремонтные работы по асфальтировке дороги, - передает Керчь.ФМ.
Перед работами установили предупреждающие дорожные знаки.