Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Керчи на Ворошилова затруднено движение транспорта

В Керчи 27 октября, на улице Ворошилова, со стороны Камыш-Бурунского шоссе, затруднено движение транспорта. Рабочие проводят ремонтные работы по асфальтировке дороги, - передает Керчь.ФМ. Перед работами установили предупреждающие дорожные знаки.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.