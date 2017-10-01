На Керченской паромной переправе вечером 29 октября и до утра 31 октября прогнозируется ухудшение погодных условий - усиление ветра до 20 м/с и более. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

Велика вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на 6-12 часов.

«Оператор паромной переправы настоятельно просит учитывать данную информацию при планировании поездок, а также просит воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы», - пишет ведомство.