В Краснодаре 20-21 октября состоялся VIII Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь». В нем приняли участие юные музыканты из Керченской детской музыкальной школы №2, - передает Керчь.ФМ
Скрипичный дуэт в составе учащихся школы Тарасовой Надежды и Зиновенко Виктории (руководитель Тарасова Н.Н., концертмейстер Шучалина Т.В.) завоевал звание Лауреата 2 степени.
Беседин Даниил (преподаватель Тарасова Н.Н.) и Швецова Алёна (преподаватель Олиференко Е.В.) стали Дипломантами 1 степени.
«Участие в таких мероприятиях дает возможность выступать на крупных площадках, узнать профессиональное мнение жюри, послушать других исполнителей из разных городов, увидеть местные достопримечательности, познакомиться и обрести новых друзей, стать участниками мастер-классов», - рассказали участники.