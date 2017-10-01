

282

60

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Керчане привезли награды с международного музыкального фестиваля

В Краснодаре 20-21 октября состоялся VIII Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь». В нем приняли участие юные музыканты из Керченской детской музыкальной школы №2, - передает Керчь.ФМ Скрипичный дуэт в составе учащихся школы Тарасовой Надежды и Зиновенко Виктории (руководитель Тарасова Н.Н., концертмейстер Шучалина Т.В.) завоевал звание Лауреата 2 степени. Беседин Даниил (преподаватель Тарасова Н.Н.) и Швецова Алёна (преподаватель Олиференко Е.В.) стали Дипломантами 1 степени. «Участие в таких мероприятиях дает возможность выступать на крупных площадках, узнать профессиональное мнение жюри, послушать других исполнителей из разных городов, увидеть местные достопримечательности, познакомиться и обрести новых друзей, стать участниками мастер-классов», - рассказали участники.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.