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Девочки, строим красивое стройное тело вместе с танцевальной фитнес-студией DANCE HALL.



Подтянутый живот, изящные стройные бедра и рельефные ягодицы - все это возможно на занятиях по функциональному тренингу!





Вместе с тренером Кристиной Капшук вы добьетесь желанных результатов.Встречаемся каждый понедельник, среду и пятницу в 9:15.



Стоимость месячного абонемента на 12 занятий - 2000 рублей;

Стоимость месячного абонемента на 8 занятий - 1800 рублей;

Стоимость разового занятия - 250 рублей.



Наш адрес: ул. Самойленко, 8-б (3 этаж),

Телефон: +7 978 02 11 559,

Также пишите нам в ВК - Валерия Танцующая.

https://www.youtube.com/embed/SMfCDV9ZH4Q