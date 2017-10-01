Девочки, строим красивое стройное тело вместе с танцевальной фитнес-студией DANCE HALL.
Подтянутый живот, изящные стройные бедра и рельефные ягодицы - все это возможно на занятиях по функциональному тренингу!
Вместе с тренером Кристиной Капшук вы добьетесь желанных результатов.Встречаемся каждый понедельник, среду и пятницу в 9:15.
Стоимость месячного абонемента на 12 занятий - 2000 рублей;
Стоимость месячного абонемента на 8 занятий - 1800 рублей;
Стоимость разового занятия - 250 рублей.
Наш адрес: ул. Самойленко, 8-б (3 этаж),
Телефон: +7 978 02 11 559,
Также пишите нам в ВК - Валерия Танцующая.