Крымский следственный отдел на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым завершил расследование уголовного дела в отношении капитана маломерного судна «Стэлс-007», - передает Керчь.ФМ

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, вечером 10 июня 2017 года в акватории Черного моря обвиняемый, управляя судном «Стелс - 007» в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с прогулочной яхтой «Солярис». В результате чего на яхте «Солярис» 2 женщины скончались, еще 2 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, на судне «Стелс-007» - 6 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемого к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, В Керчи, вечером 10 июня, в акватории Черного моря при подходе маломерного судна «Соларис» к набережной произошло столкновение с промысловым катером «Стелс-007». В результате столкновения на судне «Соларис» две женщины скончались. . Тела погибших при столкновении катера и яхты до ночи находились на набережной Керчи. Из-за аварии катера с яхтой беременная женщина потеряла ребенка