В Керчи 4 ноября в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню народного единства, ограничат продажу алкоголя. Так, запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Праздничные мероприятия пройдут по следующим адресам:

- 4 ноября с 10.00 до 18.00 по адресу: район площади им. Ленина;

с 12.00 до 21.00 по адресу: район ул. Архитектурной.

Напомним, план мероприятий ко Дню народного единства в Керчи