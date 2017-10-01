Супер цены и яркий отдых с Феерией на День народного единства!
Друзья! Приглашаем всех на замечательный уик-энд
Ты ещё не бывал в Адыгее?? Самое время насладиться буйством осенних красок, красотой и гостеприимством!
СУПЕР ЦЕНА, СУПЕР ТУР, ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ – НЕ ПРОПУСТИ!!!
КРАСОТЫ АДЫГЕИ
«ЛАГО-НАКИ, ГУАМКА +термы и сплав»
От восторга захватывает дух!!!
ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ОТЛИЧНОЙ ЦЕНОЙ!
Адыгея по праву является самым красивым регионом России. Она привлекает к себе
удивительно красивой природой, чистым воздухом, богатой историей и развитой инфраструктурой.
Мы хотим, чтоб Ваш отдых с Феерией был ЛУЧШИМ:
- супер ЦЕНА ТУРА – 5950/5750 руб!!!
- лучший отдых в красивейшем регионе России + масса развлечений - рафтинг, расслабляющие
термальные источники, прогулка на эксклюзивном паровозике по ущелью, посещение обустроенной
пещеры, которая удивит своими реками и озером, дегустация вкуснейших адыгейских сыров, джиппинг;
- лучшее время для посещения – Осень (красота и яркость осеннего убранства природы, наслаждение термальными
источниками в полной мере);
- лучшие даты для поездки 4,5 Ноября, а 06.11- выходной, отдыхаем и делимся впечатлениями.
НЕ УПУСТИ ШАНС заполучить ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!!
Даты: 4-5 ноября 4 ноября – День народного единства, 3 дня выходных!!
Длительность: 2 дня Отличный повод для двухдневной поездки!
Стоимость: 5950/5750 руб.
Запись уже стартовала, тел. +7978-051-88-20
Подробнее по ссылке: http://feeriatravel.ru/products/25187657
Пора бронировать Новогодние туры на Ленина 5!!!
Новый год здесь! http://feeriatravel.ru/products/category/2529848
На Ленина 5 огромный выбор интересных предложений! Заходите в гости!
Наши услуги:
- Авиакасса: выгодно и удобно
- Визы, загран паспорта, восстановление документов и прочее (в т.ч. укр.)
- Туры по Крыму, Кубани, России
- Зарубежные туры
- Гид в Ваше авто;
- Индивидуальные экскурсии по городу на нашем авто.
Получить информацию по интересующей услуге Вы можете любым удобным способом:
по телефонам: +7(978)830-09-08,
+7(978)816-87-88,
+7(978)051-88-20,
а также: feeriatravel.ru/,
Приходите за зарубежными турами!
Интересное предложение:
Даём Европу за 99 €!
Все это ждет Вас на Ленина, 5.
Работаем с 10-00 до 19-00
Приятного Вам путешествия