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Супер цены и яркий отдых с Феерией на День народного единства!

Друзья! Приглашаем всех на замечательный уик-энд

Ты ещё не бывал в Адыгее?? Самое время насладиться буйством осенних красок, красотой и гостеприимством!

СУПЕР ЦЕНА, СУПЕР ТУР, ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ – НЕ ПРОПУСТИ!!!

КРАСОТЫ АДЫГЕИ

«ЛАГО-НАКИ, ГУАМКА +термы и сплав»

От восторга захватывает дух!!!

ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ОТЛИЧНОЙ ЦЕНОЙ!

Адыгея по праву является самым красивым регионом России. Она привлекает к себе

удивительно красивой природой, чистым воздухом, богатой историей и развитой инфраструктурой.

Мы хотим, чтоб Ваш отдых с Феерией был ЛУЧШИМ:

супер ЦЕНА ТУРА – 5950 /5750 руб!!!

лучший отдых в красивейшем регионе России + масса развлечений - рафтинг, расслабляющие

термальные источники, прогулка на эксклюзивном паровозике по ущелью, посещение обустроенной

пещеры, которая удивит своими реками и озером, дегустация вкуснейших адыгейских сыров, джиппинг;

лучшее время для посещения – Осень (красота и яркость осеннего убранства природы, наслаждение термальными

источниками в полной мере);

лучшие даты для поездки 4,5 Ноября, а 06.11- выходной, отдыхаем и делимся впечатлениями.

НЕ УПУСТИ ШАНС заполучить ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!!

Даты: 4-5 ноября 4 ноября – День народного единства, 3 дня выходных!!

Длительность: 2 дня Отличный повод для двухдневной поездки!

Стоимость: 5950/5750 руб.

Запись уже стартовала, тел. +7978-051-88-20

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