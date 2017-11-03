Что происходит?
Мы объявляем грандиозную распродажу входных дверей, которая продлится всего неделю, до 3 ноября. Отдаем классные двери с огромными скидками до 35%. Это не распродажа остатков или дверей, которые залежались, — это реальная скидка на самые ходовые модели.
У нас есть крутая дверь с зеркалом, которая сделает просторнее даже самую маленькую прихожую. Раньше она стоила почти 13 тысяч!
У нас ещё много интересного :)
ВСЕГО БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ МОДЕЛЕЙ! Приходите, пока ещё есть огромный выбор!
Наши контакты
Телефоны менеджеров:
+7 978 8 999 208 (Евгений)
+7 918 33 720 64 (Марина)
+7 918 33 714 70 (Анастасия)
Адрес: Сморжевского 4 (вход в строймаркет напротив Сморжевского рынка)
Доехать можно на 19, 40, 41, от автовокзала — на 37, 1, 18. Остановка Луч.
К нам можно приезжать на машине: перед магазином и со стороны склада есть парковка.
Также «Везуматериалы.рф»
предлагает Вам возможность оперативно приобретать высококачественные строительные материалы и оборудование с доставкой на указанный адрес в минимальные сроки по самым выгодным ценам.
«Керчьремонт»: на рынке с 2004 года. Компания строит дома, ремонтирует квартиры, коттеджи, офисы и промышленные объекты. Утепляет фасады и расширяет балконы, устанавливает металлопластиковые и деревянные окна.
Помогает с разрешительными документами, обеспечивает объект материалами, контролирует соблюдение строительных норм и требований. Официальный договор, смета, гарантии.
Акция действует до 03.11.2017