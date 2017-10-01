В России 3 ноября состоится большой этнографический диктант. Он приурочен ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
В Керчи организуют две площадки:
- Библиотека им. Белинского
- Городской методический центр.
9.00 начало работы площадок;
9.15-9.45 сбор и регистрация участников, выдача бланков
9.45-10.00 инструктаж по заполнению бланков
10.00-10.45 написание Диктанта
10.45-11.00 сбор бланков
11.00 закрытие площадок
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.