В России 3 ноября состоится большой этнографический диктант. Он приурочен ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В Керчи организуют две площадки:

- Библиотека им. Белинского

- Городской методический центр.

9.00 начало работы площадок;

9.15-9.45 сбор и регистрация участников, выдача бланков

9.45-10.00 инструктаж по заполнению бланков

10.00-10.45 написание Диктанта

10.45-11.00 сбор бланков

11.00 закрытие площадок

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

«Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование», - отмечают в ведомстве.