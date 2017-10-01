В Керчи 26 октября сотрудники отдела истории ВОВ ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» провели мероприятие «Реквием», посвященное 75-летию окончания обороны Аджимушкайских каменоломен.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Участниками мероприятия стали военнослужащие и студенты Керченского морского технологического колледжа.

«С замиранием сердца слушали ребята рассказ сотрудников отдела о героической легендарной обороны. О командирах подземного гарнизона. Большинство из них впервые увидели кадры из документальных фильмом «Здесь была война», «Они нас слышат». Огромное впечатление произвел на участников мероприятия рассказ о «гаврошах» подземного гарнизона – Мише Радченко, Коле Данченко, Оля и Коля Проценко, Миша Разогрееве», - пишет пресс-служба .

Студенты колледжа выступили с литературной композицией. На мероприятии звучали стихи Бориса Сермана, Константина Стерликова. Все почтили память героев «Минутой молчания». После мероприятия студенты колледжа пошли на экскурсию в подземный музей.