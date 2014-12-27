В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали жалобу на состояние дороги, которая начинается от поворота на Эльтиген до Челядинова и ближайших поселков. Люди отмечают, что из-за ям на асфальте, местные объезжают эту дорогу по грунтовой.

«Уже нет сил просто. Это не то, что ямы – а канавы какие-то. У меня живут родственники там, и я езжу иногда в эту сторону. Но ведь там не одна деревня. И других дорог нет. Рядом с асфальтированной местные накатали грунтовую за деревьями и ездят по ней. Ямы же не объехать ни по встречке, ни как иначе. А если не успел до темна вернутся, то все – прощайся с ходовой, потому что точно влетишь куда-то, даже когда едешь на очень маленькой скорости. Правильно, зачем людям из нескольких деревень дорога, нечего в город ездить. Или власти думают, что там не люди живут?», - написали читатели.