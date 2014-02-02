Австрийская компания презентовала в Крыму уникальный инновационный материал, который эффективно используется в осуществлении ямочного ремонта на дорогах. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл рабочую встречу с представителями австрийской и швейцарской делегаций, представляющих фирмы по осуществлению строительных работ, в том числе и дорожных, – говорится в сообщении. – Гости презентовали видеоматериал, рассказывающий о применении уникального инновационного стройматериала, который очень эффективно используется в осуществлении ямочного ремонта на дорогах».

В пресс-службе уточнили, что материал, который может применяться при ремонте крымских дорог, презентовала одна из австрийских компаний, работающая на рынке уже более 20 лет и имеющая годовой оборот в 5 млрд евро. Производители этого материала дают гарантию на успешную его эксплуатацию в течение десяти лет.

По словам представителя Липецкой области, который также присутствовал на встрече, производство материала скоро начнёт в России совместная австрийско-российская фирма. По итогам встречи принято решение о более подробном изучении предложенного материала, его применении и формах сотрудничества с потенциальными зарубежными инвесторами.