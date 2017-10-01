Республика Крым за девять месяцев текущего года направила из бюджета 3,4 млрд рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог. Об этом Крыминформ сообщила глава минфина республики Ирина Кивико, - передает Керчь.ФМ.

«На 1 октября (на дороги) у нас потрачено 3,4 млрд рублей. За счёт этого выполнены работы по содержанию 6,1 тысячи километров автодорог», – сказала Кивико.

Она уточнила, что средства пошли на ликвидацию деформации покрытий дорог общей площадью 814 тысяч квадратных метров. Установлено и заменено более 5 тысяч дорожных знаков. Нанесено 6,27 тысячи километров разметки проезжей части. Разметка пешеходных переходов нанесена на общей площади в 16,8 тысячи квадратных метров. Кроме этого, за счёт средств республиканского бюджета отремонтировано в этом году 104,6 километра автодорог, производилась их санитарная очистка.