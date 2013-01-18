Керченский судостроительный завод «Залив» отметил 79-летие. Об этом сообщила пресс-служба горсовета, - передает Керчь.ФМ.

«Коллектив судостроительного завода «Залив» собрался 27 октября в обновленном актовом зале, чтобы отметить 79-летие со дня основания предприятия. Перед началом торжественной части гости и сотрудники завода посмотрели фильм о предприятии. Из видеоматериала можно было многое узнать об истории завода и современной работе: доковом, стапельном комплексах, трубомедницком, окрасочном, машиностроительном, механомонтажном производствах, о достройке судов», – говорится в сообщении.

Со сцены также выступали ветераны производственного процесса – некоторые из них работают на «Заливе» с 60-х годов прошлого века. В честь праздника лучшим сотрудникам предприятия и ветеранам производства вручили денежные премии.