В Ленинской центральной районной больнице, Судакской больнице и Ялтинской городской больнице №1 ситуация по проведению иммунизации населению остается на недостаточном уровне. Об этом КИА сообщили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Совете министров РК под руководством вице-премьера Аллы Пашкуновой, передаёт Керчь.ФМ.

В связи с этим, вице-премьером даны поручения усилить работу по направлению достижения общекрымских показателей по иммунизации. Необходимо отметить, что в целом по Крыму по итогам 9-ти месяцев 2017 года, основные показатели охвата плановой иммунизацией декретированных групп детского и взрослого населения достигают необходимого индикативного уровня (71-74%), за исключением недостаточного уровня охвата иммунизацией детского и взрослого населения полуострова против кори – вакцинация взрослых — 38,4%, ревакцинация взрослых – 27,6%; детского населения против кори и эпидемического паротита 59,1% и 55,9% соответственно.

Эта ситуация связана с перебоями и недостаточным объёмом централизованных поставок моно-вакцины против кори и ди-вакцины против кори и эпидемического паротита в I полугодии 2017 года. Однако, по состоянию на сегодняшний день вышеуказанные наименования препаратов поступили в республику в полном объёме.

На заседании комиссии с докладами выступили министр здравоохранения РК Александр Голенко, руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, руководители поликлиник Симферополя и Евпатории.

Так, лечебные учреждения республики готовы оказывать медицинскую помощь населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня приняли соответствующие решения и даны новые поручения уполномоченным ведомствам и руководителям лечебных учреждений республики.