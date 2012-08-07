Феодосийские власти обсудили с военными возможность проведения одного из этапов лётного конкурса «Авиадарстс» на полигоне Чауда. Об этом шла речь в ходе встречи главы Феодосийского муниципалитета Владимира Титаренко с руководителем испытательного центра (морского) Государственного летно-испытательного центра им. В. Чкалова Виктором Соколенко, сообщает пресс-служба городского совета Феодосии, - передает Керчь.ФМ

«В ходе встречи обсуждалась возможность проведения одного из этапов «Авиадартса» на полигоне Чауда близ Феодосийского городского округа. Было отмечено, что допущенные ранее при организации этого мероприятия ошибки проанализированы и не будут допущены. Виктор Соколенко обратил внимание на то, что этот этап может быть международным, с участием команд других государств, поэтому необходима более тщательная подготовка мероприятия», – сообщили в пресс-службе.

Также участники встречи обсудили возможность проведения торжественного закрытия «Авиадартса» с полетами пилотажных групп над Феодосийским заливом.

Один из этапов конкурса воздушной выучки военных лётчиков «Авиадартс» проходил под Феодосией в 2016 году, однако по итогам проведения мероприятия его посетители отметили недостаточный уровень организации. В текущем году, по решению главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации, третий этап конкурса воздушной выучки экипажей «Авиадартс-2017» был перенесен с полигона Чауда на полигон Погоново в Воронежской области.

В этом году обещали, что «Авиадартс» снова пройдет в Крыму летом с 19 по 26 июня на полигоне Чауда.

Напомним, в прошлом году тысячи людей хотели попасть на шоу, но из-за огромной пробки никого не пускали. Люди по три-четыре часа ожидали, а после просто разъезжались по домам. Кто-то из керчан все-таки попал на шоу.