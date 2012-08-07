Глава Республики Крым Сергей Аксенов высказался против празднования на полуострове Хэллоуина. Особенно он подчеркнул, что недопустимо устраивать шабаши в учебных заведениях. Об этом он сообщил РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

«Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом "частной инициативы". Официального запрета нет, но есть моральная ответственность, есть общественное мнение. Это касается и тех, для кого Хэллоуин является способом заработать деньги. Нельзя ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов. Это морально ущербная позиция», — написал Сергей Аксенов.

Напомним, что в 2015 году глава Крыма Сергей Аксенов назвал Хэллоуин «отвратительным маски –шоу» и призвал не праздновать его, а по мнению городских властей керчане не хотели праздновать Хеллоуин. Однако, керчане в прошлом году отметили Хэллоуин, не смотря на неодобрение властей.