Госкомитет по государственной регистрации и кадастру оформил права на 109 объектов недвижимости для детей-сирот по всему Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

«Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым зарегистрировал 109 прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, запланированные для обеспечения жильем несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что администрации муниципалитетов по различным бюджетным программам приобретают жилье, которое затем планируют передать социально незащищенным категориям граждан. Затем администрация передает документы в Госкомрегистр, который оформляет их таким образом, чтобы в дальнейшем недвижимость могла быть зарегистрирована как частная собственность.

«Исходя из статистики, наиболее активны в вопросах регистрации прав на недвижимость для детей-сирот органы власти в Симферополе, Евпатории и Раздольненском районе. Так, администрация крымской столицы уже оформила и передала этой социальной категории 21 квартиру и еще 7 заявлений они намерены подать в ближайшее время. Администрации Евпатории и Раздольненского района подали в комитет по 12 заявок: все они отработаны нашими специалистами. По 9 объектов также оформлено в Керчи и Сакском районе», – сообщил руководитель госкомитета Александр Спиридонов