Cпециализированное муниципальное унитарное предприятие «Горсвет-Керчь» объявило аукцион на заключение контракта на поставку уличных светодиодных светильников на сумму 1 360 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ.
В документе сказано, что уличные светодиодные светильник должны быть на 165 Вт (80 штук) и 110 Вт (60 штук). Их закупят за бюджетные средства.
Светильники должны поставить до 30 ноября 2017 года.
Напомним, в Керчи на Чкалова начали устанавливать светодиодные светильники уличного освещения
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