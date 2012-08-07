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5 Новости » Общество В категориях:

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Горсвет Керчи закупит 140 светодиодных светильников почти за 1,5 млн руб

Cпециализированное муниципальное унитарное предприятие «Горсвет-Керчь» объявило аукцион на заключение контракта на поставку уличных светодиодных светильников на сумму 1 360 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ. В документе сказано, что уличные светодиодные светильник должны быть на 165 Вт (80 штук) и 110 Вт (60 штук). Их закупят за бюджетные средства. Светильники должны поставить до 30 ноября 2017 года. Напомним, в Керчи на Чкалова начали устанавливать светодиодные светильники уличного освещения

Служба новостей Керчь.ФМ

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