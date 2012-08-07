Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило сразу несколько аукционов на заключение контракта на выполнение работ по обследованию гидротехнических сооружений на предмет аварийности железобетонных конструкций в реке Мелек-Чесме на сумму 6 200 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

В документе сказано, что по результатам предварительного обследования, речка Мелек-Чесме находится в ограниченно-работоспособном состоянии в связи с накоплением илистых донных отложений, железобетонных конструкций, труб, бревен и прочих предметов. Подрядчику необходимо выполнить полное обследование канала, удалить посторонние предметы и донные отложения.

Длина обследуемого участка – 1590 м

Ширина канала – 9 м

Глубина – 5 м (от уровня земли)

Кроме этого, подрядчик должен расчистить реку от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли.

Гарантия качества на выполненные работы должна составлять 12 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

Работы должны выполнить до 31 декабря 2017 года.

Напомним, керчане удивлялись, как в замусоренной речке Мелек-Чесме может нереститься рыба