Строительство моста через Керченский пролив не несет негативных последствий для животного мира данного участка акватории Черного моря. Об этом Крыминформу заявила сопредседатель комитета по биоресурсам Международной средиземноморской научной комиссии, заведующая лабораторией фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова, - передает Керчь.ФМ

«Мониторинг ведут научные организации Москвы, Краснодарского края, они ведут посезоные съемки по всем звеньям экосистемы. Пока, по публикационным данным, никаких негативных явлений нет», – сказала она.

По словам директора Центра лабораторного анализа и технических измерений по Республики Крым федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу» Игоря Влащика, экологические нормы в Керченском проливе не нарушены.

«Были проведены лабораторные исследования, результатом которых стали положительные цифры, которые не превышают допустимые нормы», – сказал он.