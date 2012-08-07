В Керчь с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, – передает Керчь.ФМ.

Под его руководством в администрации состоялось совещание с участием главы администрации города Сергея Бороздина, его заместителей Евгения Адаменко, Дилявера Мельгазиева, Романа Кириченко, Николая Зотова. Были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и началом отопительного сезона в городе.

Также обсудили ход работ и сроки выполнения благоустройства дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды», капитального ремонта запланированных на этот год дорог.

На контроле также остается ситуация в городской больнице № 1. Керченский водоканал устранил проблему затопления лифтовых шахт. Бесперебойно в учреждение подается теплоноситель, электро- и водоснабжение.

«Заслушали информацию о выполнении плана по наполнению бюджета за аренду земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности. Глава администрации города Сергей Бороздин доложил Игорю Михайличенко о результатах, достигнутых на субботней встрече с предпринимателями центрального рынка по вопросу аренды и о дальнейших шагах в разрешении данной ситуации», - заключили в администрации.