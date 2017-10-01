В Керчи 28 октября в 20:00 столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Форд». В ГИБДД рассказали подробности аварии, - передает Керчь.ФМ
Так, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» на регулируемом перекрестке улиц Горького - Фурманова не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу т/с, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжин» под управлением гр-на 1978 г.р., который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали:
1). Пассажир автомобиля «Форд Фьюжин», 1979 г.р. Диагноз: ушиб грудной клетки, ушиб правого коленного сустава.
2). Пассажир автомобиля «Форд Фьюжин», 2008 г.р. Диагноз: ушиб левого плеча.
3). Водитель автомобиля «ВАЗ 21102», 1997 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана теменной области головы.
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