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5 Новости » Общество В категориях:

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В ГИБДД рассказали подробности аварии в субботу на Горького

В Керчи 28 октября в 20:00 столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Форд». В ГИБДД рассказали подробности аварии, - передает Керчь.ФМ Так, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» на регулируемом перекрестке улиц Горького - Фурманова не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу т/с, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжин» под управлением гр-на 1978 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали: 1). Пассажир автомобиля «Форд Фьюжин», 1979 г.р. Диагноз: ушиб грудной клетки, ушиб правого коленного сустава. 2). Пассажир автомобиля «Форд Фьюжин», 2008 г.р. Диагноз: ушиб левого плеча. 3). Водитель автомобиля «ВАЗ 21102», 1997 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана теменной области головы. Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

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