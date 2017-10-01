Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение руководству ООО «Морская дирекция». Сообщается, что директор Общества с ограниченной ответственностью «Морская дирекция» Сергей Якушев планировал приостановить работу двух паромов на Керченской переправе с 1 по 30 ноября. Речь идет о паромах «Майор Чапичев» и «Гликофилоуса III», - передает Керчь.ФМ.

ФАС потребовало отменить данное распоряжение, так как оно содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства. В случае же невыполнения отмены требования, антимонопольный орган возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.