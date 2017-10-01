В Керчи с 20 по 28 октября сотрудники ГИБДД провели Декаду безопасности дорожного движения. В эти дни прошел комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условными названиями: «Нетрезвый водитель», «Пешеход. Пешеходный переход», «Перекресток», «Юный пассажир».
Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ
За время проведения рейдовых мероприятий инспекторы зафиксировали 224 нарушения Правил дорожного движения, среди которых: 12 – управление в состоянии опьянения, 55 – непредоставление преимущества в движении пешеходам, 14 – нарушение ПДД пешеходами, 23 – нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков, 7 – нарушение проезда регулируемых перекрестков, 12 – нарушение правил перевозки пассажиров, 17 – нарушение правил перевозки детей и другие.
В отношении правонарушителей составили административные материалы и провели профилактические беседы.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению Правил дорожного движения