Крыму может не хватить зимой 120 мегаватт электроэнергии в пиковые периоды. Об этом Крыминформу сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ.

«В осенне-зимний период дефицит мощности может составить до 120 мегаватт. По нашим расчетам, в самый пиковый период общее потребление может составить 1 467 МВт – такого потребления еще не было ни в один период», – сообщил Белик.

По словам министра, недостающую мощность будут компенсировать с помощью подключения в сеть альтернативных источников энергии и мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС).

«По оперативным данным, солнечная энергетика нам дает 67 МВт, ветровая – 40 МВт. Мы имеем на сегодняшний день 117 МВт дополнительной энергии. В случае, если у нас не будет солнца и ветра в пиковый период, мы разработали регламент перевода потребителей на резервные источники питания. Регламент разработан из расчета 109,4 МВт, которые мы готовы дать в сеть. Уже пришли и после 1 ноября запустятся 4 МГТЭС, общей мощностью 90 МВт», – отметил Белик.

Кроме этого, разработаны графики временных отключений на 376 МВт и десять очередей. Однако, как заверил министр, не факт, что их будут применять.

Напомним, график плановых отключений электроэнергии на ноябрь в Керчи.