Прокуратура Керчи проверила исполнение законодательства об образовании. Выявлены несоответствующие требованиям закона нормы в положениях о школьных библиотеках.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, – передае6т Керчь.ФМ.

В частности, на несовершеннолетних пользователей возложена обязанность заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, либо компенсировать причиненный ущерб.

Вместе с тем по закону за утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных фондов или причинение им неисполнимого вреда ответственность должны нести родители (законные представители) или поручители.

На этом основании положения о библиотеке опротестованы прокурором.

По требованию прокуратуры локальные нормативные акты приведены в соответствие с требованиями закона.

Фото: интернет