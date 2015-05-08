Прокуратура Керчи проверила исполнение законодательства об образовании. Выявлены несоответствующие требованиям закона нормы в положениях о школьных библиотеках.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, – передае6т Керчь.ФМ.
В частности, на несовершеннолетних пользователей возложена обязанность заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, либо компенсировать причиненный ущерб.
Вместе с тем по закону за утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных фондов или причинение им неисполнимого вреда ответственность должны нести родители (законные представители) или поручители.
На этом основании положения о библиотеке опротестованы прокурором.
По требованию прокуратуры локальные нормативные акты приведены в соответствие с требованиями закона.
Фото: интернет
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