Правительство России опубликовало Распоряжение, в котором говорится о расширении морского порта Кавказ. В документе написано, что это необходимо для обеспечения строительства трассы «Таврида» в Крыму и развития существующей инфраструктуры порта Кавказ, - передает Керчь.ФМ.

«Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Кавказ (далее – порт) в целях обеспечения приёма дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов. Это обусловлено строительством в Крыму трассы «Таврида». Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объёмов инертных материалов», - написано в документе.