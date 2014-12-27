Опасное явление по осадкам зафиксировала только одна метеостанция в Крыму. Об этом Крыминформу сообщила директор Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, - передает Керчь.ФМ

«Самое большое количество осадков у нас выпало сегодня ночью на Ангарском перевале, смешанные осадки, дождь со снегом – 38 мм. Это считается опасным явлением погоды. Только одна метеостанция по всему Крыму зафиксировала опасное явление. В Симферополе вчера выпало 19 мм осадков, сегодня 13 мм – это в пределах нормы, несильный дождь», – сообщила Любецкая.

Сегодня в Крыму выпал первый снег, как и прогнозировали синоптики.

«В Симферополе была гроза и выпал дождь с мокрым снегом, который сразу на земле растаял. И снежная крупа, она тоже моментально тает. Из кучево-дождевой облачности выпадает снег, а из дождевой – крупа», – пояснила начальник Гидрометцентра.

Осадки сопровождались грозой, но, по словам Любецкой, для Крыма это в порядке вещей.

«Гроза и гром – ничего необычного, бывает в Крыму круглый год. Летом они более мощные. У нас сложные условия физико-географические, очень теплое море и очень холодный арктический воздух поступает, возникает бурная конвекция, которая приводит к образованию кучевых облаков, в которых происходят грозовые разряды. Поэтому гроза в Крыму – это обычное явление, ничего удивительного», – отметила она.

Фото: соцсети и Евгений Бондаренко



