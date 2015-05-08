Госавтоинспекция Ленинского района в преддверии осенних каникул организовала для учащихся районных школ конкурс дизайна световозвращающих элементов в одежде и аксессуарах детей «Светоотражатели – жизни спасатели!».

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ.

Главная цель конкурса – привлечь внимание детей и их родителей к необходимости использования светоотражающих элементов у пешеходов в тёмное время суток и пасмурную дождливую погоду.

«Школы направляли фотографии своих творческих работ, которые оценивались по критериям соответствия моделей задачам конкурса, красочности и творческого подхода при создании. А главное, оценивалась функциональность, удобство ношения и возможность использования модели в повседневной жизни ребенка, в различных погодных условиях».

В адрес Госавтоинспекции поступили творческие работы 9-ти команд в виде брелоков, повязок, элементов декора верхней одежды и рюкзаков, аксессуаров к шарфам и головным уборам с использованием светоотражателей.

Участники конкурса всем классом или большой компанией демонстрировали использование светоотражателей на одежде и аксессуарах в тёмное время суток.

Членами жюри, в состав которого входили сотрудники Госавтоинспекции, Управления образования и руководитель автошколы «Богатырь», выбраны победители по трём призовым местам. Лучшими стали учащиеся всей начальной школы МБОУ «Новониколаевская СОШ», на втором месте 2-Б класс Чистопольской СОШ, третье место у 1-А класса СОШ № 2 пос.Ленино.

Начальник отделения ГИБДД Андрей Вавилкин вместе с директором автошколы Николаем Самбур посетили школы победителей, где поздравили юных участников конкурса с достижениями и наградили команды грамотами и памятными подарками. Для ребят, которые приняли участие в конкурсе, но не смогли победить, были подготовлены специальные «Сертификаты участника конкурса «Засветись!».

«Никто из детей не остался без внимания, а самое главное, каждый из них «засветился» на улицах и дорогах района, показывая на собственном примере, что быть ярче - это безопасно!».