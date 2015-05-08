Госавтоинспекция Ленинского района в преддверии осенних каникул организовала для учащихся районных школ конкурс дизайна световозвращающих элементов в одежде и аксессуарах детей «Светоотражатели – жизни спасатели!».
Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ.
Главная цель конкурса – привлечь внимание детей и их родителей к необходимости использования светоотражающих элементов у пешеходов в тёмное время суток и пасмурную дождливую погоду.
В адрес Госавтоинспекции поступили творческие работы 9-ти команд в виде брелоков, повязок, элементов декора верхней одежды и рюкзаков, аксессуаров к шарфам и головным уборам с использованием светоотражателей.
Участники конкурса всем классом или большой компанией демонстрировали использование светоотражателей на одежде и аксессуарах в тёмное время суток.
Членами жюри, в состав которого входили сотрудники Госавтоинспекции, Управления образования и руководитель автошколы «Богатырь», выбраны победители по трём призовым местам. Лучшими стали учащиеся всей начальной школы МБОУ «Новониколаевская СОШ», на втором месте 2-Б класс Чистопольской СОШ, третье место у 1-А класса СОШ № 2 пос.Ленино.
Начальник отделения ГИБДД Андрей Вавилкин вместе с директором автошколы Николаем Самбур посетили школы победителей, где поздравили юных участников конкурса с достижениями и наградили команды грамотами и памятными подарками. Для ребят, которые приняли участие в конкурсе, но не смогли победить, были подготовлены специальные «Сертификаты участника конкурса «Засветись!».
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.