В библиотеке № 4 им. Горького состоится флешбук «Мемуарная литература - свидетельства очевидцев». Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.
Мероприятие начнется 2 ноября в 13.00. Гостей ждет презентация книги Д.Ф. Гладкова "Десант на Эльтиген". С помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний библиотекарь расскажет о книге.
«Керченский полуостров снова и снова открывает нам страницы истории. Какими славными и невероятно тяжелыми бывают они. Высадка на Керченский полуостров в ноябре 1943 года — одна из крупнейших десантных операций в истории нашего Отечества», - заключили в пресс-службе.