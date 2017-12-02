В библиотеке № 4 им. Горького состоится флешбук «Мемуарная литература - свидетельства очевидцев». Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Мероприятие начнется 2 ноября в 13.00. Гостей ждет презентация книги Д.Ф. Гладкова "Десант на Эльтиген". С помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний библиотекарь расскажет о книге.