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Уважаемые керчане! Международный диагностический центр «Глобал Медик Групп» предлагает Вам воспользоваться услугой «Кольпоскопия+консультация врача акушера-гинеколога»!

Что такое кольпоскопия?

Кольпоскопия представляет собой одну из разновидностей эндоскопии. При помощи кольпоскопии можно получить нужную информацию о состоянии внутренних половых органов для постановки и уточнения диагноза.

Исследование проводится как обычная гинекологический осмотр и длится обычно 30-40 минут.

Как проводится кольпоскопия?

Обследование пациентки проводит врач-гинеколог специальным прибором кольпоскопом, имеющим встроенную подсветку и линзы, которые позволяют увеличивать изображение в 15–40 раз.

Кольпоскопия предшествует другим процедурам, которые были запланированы врачом для пациентки.

При необходимости, если есть подозрения, врач может сделать прицельную биопсию потенциально опасных участков. Это требуется, чтобы поставить точный диагноз– подтвердить или исключить наличие патологий.

Консультации по вопросам, связанным с кольпоскопией, можно получить у специалиста.

Записаться на прием, и получить ответы на все интересующие вопросы Вы можете, посетив Международный Диагностический Центр «Глобал Медик Групп».

МДЦ, «Глобал Медик Групп»

Ул. Маршала-Еременко 7К

тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50

www.mirmrt.com

Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!

*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.