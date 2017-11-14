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ХВАТИТ МЕЧТАТЬ – ПОРА ОДТЫХАТЬ!

ТАИЛАНД

NAKLUA BEACH RESORT 3* Паттайя Вылет 05.12.2017 на 8 ночей Питание - завтраки Стоимость за двоих 58 т. р. AMBASSADOR CITY JOMTIEN MARINA TOWER WING 4* Паттайя Вылет 24.11.2017 на 8 ночей Питание – завтраки Стоимость за двоих 65 т. р.

ART PATONG RESIDENCE (EX. D VAREE RESIDENCE PATONG) 4*

Пхукет

Вылет 29.11.2017 на 8 ночей

Питание – завтраки

Стоимость за двоих 75 т. р.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

GOLDEN TULIP SHARJAH HOTEL 4*

Шарджа

Вылет 14.11.2017 на 6 ночей

Питание – завтраки

Стоимость за двоих 44 т. р.

ZAIN INTERNATIONAL HOTEL 3*

Дубай

Вылет 14.11.2017 на 6 ночей

Питание – завтраки

Стоимость за двоих 36 т. р.



CITY SEASONS TOWERS 4*

Дубай

Вылет 14.11.2017 на 6 ночей

Питание – завтраки

Стоимость за двоих 36 т. р.

Приглашаем Вас окунуться в буйство красок удивительных и неповторимых направлений Индия и Шри-Ланка !

*Данные предложения (ОАЭ) с вылетом из Краснодара.

**В стоимость тура входит: авиаперелет, трансфер, проживание, питание, страховка.

Вылеты из Краснодара, Ростова, Москвы! Начинайте свой отдых из любого города России.

Вас ждут в офисе на Советской 15, 2 этаж, с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00, выходной воскресенье.

Телефон турагентства +7978 821-07-12

Мы в социальных сетях https://vk.com/pegaskerch

Открывайте мир с нами.

Путешествуйте и исполняйте все мечты!