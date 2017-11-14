ХВАТИТ МЕЧТАТЬ – ПОРА ОДТЫХАТЬ!
ТАИЛАНД
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Паттайя
Вылет 05.12.2017 на 8 ночей
Питание - завтраки
Стоимость за двоих 58 т. р.
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AMBASSADOR CITY JOMTIEN MARINA TOWER WING 4*
Паттайя
Вылет 24.11.2017 на 8 ночей
Питание – завтраки
Стоимость за двоих 65 т. р.
ART PATONG RESIDENCE (EX. D VAREE RESIDENCE PATONG) 4*
Вылет 29.11.2017 на 8 ночей
Питание – завтраки
Стоимость за двоих 75 т. р.
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
GOLDEN TULIP SHARJAH HOTEL 4*
Вылет 14.11.2017 на 6 ночей
Питание – завтраки
Стоимость за двоих 44 т. р.
ZAIN INTERNATIONAL HOTEL 3*
Вылет 14.11.2017 на 6 ночей
Питание – завтраки
Стоимость за двоих 36 т. р.
Дубай
Вылет 14.11.2017 на 6 ночей
Питание – завтраки
Стоимость за двоих 36 т. р.
Приглашаем Вас окунуться в буйство красок удивительных и неповторимых направлений Индия и Шри-Ланка !
*Данные предложения (ОАЭ) с вылетом из Краснодара.
**В стоимость тура входит: авиаперелет, трансфер, проживание, питание, страховка.
Вылеты из Краснодара, Ростова, Москвы! Начинайте свой отдых из любого города России.
Вас ждут в офисе на Советской 15, 2 этаж, с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00, выходной воскресенье.
Телефон турагентства +7978 821-07-12
Мы в социальных сетях https://vk.com/pegaskerch
Открывайте мир с нами.
Путешествуйте и исполняйте все мечты!