Всю ночь керчане простояли на морозе на границе Крыма и Украины. Об этом они сообщили Керчь.ФМ в 8.30. До сих пор большое количество людей не могут пересечь границу и вынуждены целыми семьями 9 часов стоять в открытой степи перед пунктом пропуска.

«Что происходит никто не знает, как всегда. Закрыта российская граница. Причина очень банальная – технический сбой компьютера. Людей скопилось очень много, холодно, ни туалета, ни еды, ни воды, ни крыши над головой. Как будто мы летом стоим. Холодина, минусовая температура. В 12 ночи сказали, что до утра ждите. Утром в 8 утра…», - то, что успела сообщить керчанка, пока звонок не прервался.

Как видно из видео с онлайн камеры границы с пункта «Каланчак» (украинская сторона), на российской стороне границы большое скопление людей и машин.