Правительство Крыма одобрило первый в истории республики трехлетний бюджет. Проект соответствующего закона одобрили на заседании Совета министров и направлен в Госсовет Крыма. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ
Согласно тексту проекта, доходы бюджета на 2018 год запланированы в размере 167,9 млрд рублей, на 2019 год – 181,4 млрд рублей и на 2020 год – 190,3 млрд рублей. Бюджет полностью бездефицитный. Кроме этого, документ не предполагает наличие госдолга.
В 2018 году больше всего денег будет направлено на развитие национальной экономики – 45,4%, далее идет образование (16,8%), социальная политика (13,3%), ЖКХ (9,4%) и здравоохранение (6,8%). 7,5% расходов бюджета пойдет на решение общегосударственных вопросов, культуру и безопасность.
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