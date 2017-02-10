Правительство Крыма одобрило первый в истории республики трехлетний бюджет. Проект соответствующего закона одобрили на заседании Совета министров и направлен в Госсовет Крыма. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Одобрить проект закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» для представления его главой Республики Крым Аксёновым С.В. Государственному совету Республики Крым», – сказано в документе.

Согласно тексту проекта, доходы бюджета на 2018 год запланированы в размере 167,9 млрд рублей, на 2019 год – 181,4 млрд рублей и на 2020 год – 190,3 млрд рублей. Бюджет полностью бездефицитный. Кроме этого, документ не предполагает наличие госдолга.

«Впервые бюджет республики формируется без особенностей, которые ранее были определены постановлениями правительства. Бюджет сформирован на трехлетний период, впервые его формирование основано на долгосрочном бюджетном прогнозе до 2030 года», – сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В 2018 году больше всего денег будет направлено на развитие национальной экономики – 45,4%, далее идет образование (16,8%), социальная политика (13,3%), ЖКХ (9,4%) и здравоохранение (6,8%). 7,5% расходов бюджета пойдет на решение общегосударственных вопросов, культуру и безопасность.