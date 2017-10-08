В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что дождь затопил дворы домов 6 и 8 по ул. Мирошника. Керчане считают, что это все из-за того, что после ремонта ул. Гайдара подняли уровень ливневок.

«Идет подтопление подвалов. О том, чтобы пройти нормально до автовокзала вообще речи нет. Плюс к этому особо одаренные очень "удачно" паркуют свое железо. В гор.совет уже обращались...Результат налицо!», - написали керчане