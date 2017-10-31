Руководство ООО «Морская дирекция» отозвало запросы о рассмотрении предложения о временной приостановке работы паромов «Майор Чапичев» и «Гликофилоуса-III». Это было сделано после предупреждения Крымского УФАС России, так как решение о приостановки паромов содержало признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Керченской переправы, - передает Керчь.ФМ

«Согласно требованиям полученного Предупреждения письмами № СЯ-6/2086 от 31.10.2017 и № СЯ-6/2087 от 31.10.2017 были отозваны ранее направленные запросы о рассмотрении предложения о временной приостановке работы паромов «Майор Чапичев» и «Гликофилоуса-III» принадлежащих ООО «Коксохимтранс» и ООО «Варт и К» соответственно», - написано в сообщении .

В ведомстве сообщили, что целью предложения была оптимизация графика работы паромов, во избежание причинения неудобств пассажирам из-за вынужденного нахождения паромов на рейде в ожидании освобождения причалов.

«В связи с ограничением в работе вспомогательного причала Черноморской стороны (ГТС № 7) по погодным условиям работа 6 паромов на линии значительно увеличивает время нахождения судна в море. Сокращение количества паромов, действующих на линии, увеличивает частоту выполняемых рейсов, что дает возможность снизить время ожидания переправы для пассажиров», - пишет пресс-служба.